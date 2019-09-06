Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях Почты России. Об этом РБК рассказал руководитель дирекции биометрических технологий банка Андрей Шурыгин. Сбор биометрии запущен в точках обслуживания банка, которые расположены в почтовых отделениях нового формата. Сейчас оборудование установлено в одном отделении в Москве (ул. Каретный Ряд, дом 5/10, стр. 2).

Шурыгин отметил, что точки в почтовых отделениях не относятся к банковским отделениям, которые по закону должны собирать данные для ЕБС, но сбор биометрии в Почте России осуществляет именно представитель Почта Банка.

В «Ростелекоме» (оператор ЕБС) рассчитывают, что в перспективе проект будет распространен на широкую сеть офисов Почты России. В ближайшем будущем зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, например в МФЦ, говорит директор по цифровой идентичности компании Иван Беров.

Оснащение для сбора биометрии в точках на Почте России будет такое же, как и в обычных банковских отделениях, говорит представитель Почта Банка. «Стоимость оборудования непосредственно для сбора биометрии составляет около 4 тыс. рублей за комплект (камера, микрофон, тренога, переходники)», — уточнил он.

По оценкам компании КПМГ, стоимость оборудования одного банковского отделения для сбора биометрии составляет в среднем 2–3 млн рублей. Большая часть инвестиций в оборудование отделений для сбора биометрии идет на «железо» и ПО для защищенной передачи персональных данных. Также стоит учитывать затраты на вендора и интеграцию нового бизнес-процесса, отмечают в КМПГ.