FinTech Power 2019 — второй ежегодный форум финтех-инноваций. Участие примут представители финансового сектора, интернет-компании, лидеры IT, социальные сети, мобильные операторы и ретейл.

Программа форума отразит текущие и предстоящие изменения в области финансовых технологий: от Lifestyle banking'а и открытых API, до последних разработок в направлениях: машинного обучения, нейросетей, цифровой идентичности, искусственного интеллекта, робоэдвайзинга, борьбы с кибермошенничеством и платежных инноваций. Будут представлены лучшие практики и кейсы внедрения прорывных решений, примеры создания эффективных коллабораций, новых-бизнес-моделей и экосистем.

Программа форума позволит определить тенденции развития и инвестиционный потенциал отрасли, обсудить возможности корпоративных акселераторов и инновационных центров.

Форум включает питч-сессию — финальную часть конкурса финтех-стартапов. Свои проекты представят 5 стартапов, прошедших предварительный отбор экспертным советом форума, состоящим из признанных экспертов направления финансовых инноваций.

Профессиональную экспозицию форума будут представлять: startup-lounge — сектор экспо-зоны, представляющий финтех-компании и выставочную экспо-зону.