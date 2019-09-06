Арбитражный суд Москвы отказал Анастасии Ананьевой, дочери одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка и его экс-предправления Дмитрия Ананьева, в снятии ареста с ее квартиры в Скатертном переулке в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ананьева просила частично отменить обеспечительные меры, принятые в деле по иску Промсвязьбанка к его бывшим контролирующим лицам о взыскании более 282 млрд рублей убытков. Представитель дочери Ананьева сообщил в суде, что квартира была подарена Анастасии ее матерью Людмилой Ананьевой.

Юрист банка возражал против отмены обеспечительной меры, заявив, что сделка была направлена на отчуждение имущества ответчика. По его словам, квартира перешла к жене Ананьева по допсоглашению к брачному договору, заключенному за два месяца до начала санации банка, до этого ответчик владел долей в квартире.