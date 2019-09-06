Общая задолженность зарубежных стран перед РФ составляет около 35 млрд долларов, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак РИА Новости в кулуарах Московского финансового форума.

«Задолженность зарубежных государств перед РФ, вместе с тем, что осталось от бывшего Советского союза, в районе 35 миллиардов долларов», — сказал он.

Сторчак добавил, что Кипр полностью погасил свой долг перед РФ, все средства уже получены. «Ну давно уже, да (получили средства. — Прим. ред.)», — сказал он, отвечая на вопрос, получила ли российская сторона денежные средства.

В июле Сторчак сообщил, что Кипр погасит кредит досрочно, в конце августа — начале сентября.