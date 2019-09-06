СИАБ внес изменения в линейку вкладов.

Новый вклад «Яркие краски» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) можно открыть под 5,5—7% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.

Также снижены ставки по рублевым и долларовым депозитам.

«На высоте» (от 100 тыс. рублей на один год) теперь привлекается под 6,5% годовых (ранее — под 7,25%). Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора по истечении трех месяцев проценты пересчитываются по льготной ставке 5,5% годовых.

«SIAB-VIP» (от 2 млн 500 тыс. рублей, 100 тыс. долларов на один год) размещается в рублях под 7%, в долларах — под 1,5% годовых (прежние ставки — 7,5% и 2,5% соответственно). Выплата процентов происходит ежемесячно.

Доходность «Выгодного» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев) составляет 5% годовых (ранее — 6%). Предусмотрено пополнение, а также частичное снятие средств. Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора процентная ставка сохраняется.

«Валютный доход» (от 100 долларов на один год) можно оформить под 1,5% годовых вместо 2,5%. Выплата процентов — в конце срока.

Завершен прием вкладов «Инвестиционный», «Ежемесячный плюс» и «Джаз».