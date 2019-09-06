Также компания была отмечена экспертами в числе надежных вендоров, которых выбирают банки, подключенные к ЕБС.

На Осенней Сессии Уральского форума 5 сентября 2019 в Москве было очень оживленно на конференции «Информационная безопасность финансовой сферы». Здесь Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец выступил участником пленарной дискуссии вместе с представителем ДИБ ЦБ РФ, операторами ЕБС и вендорами, которые предлагают решения для кредитных организаций.

В ходе дискуссии представители регулятора изложили результаты опроса 38 кредитных организаций на тему выбора технологических и программных решений — собственных или типовых — для подключения к ЕБС. Как выяснилось, только 7 банков собираются справляться своими силами, а большинство выразило желание использовать наработки четверки лидирующих вендоров, среди которых на третьем месте по популярности и степени доверия — комплекс для взаимодействия с ЕБС от компании iDSystems. Выбор объясним, ведь такие типовые решения уже включают тематические исследования, а, стало быть, банкам не нужно их проводить.

Рассмотрели участники конференции и тему мобильного сбора биометрии. Как отметили эксперты, в данном случае, где требуется класс КС2 сертификации СКЗИ, вендоры пока не предлагают готовых решений, но активно работают над ними. Здесь также важно и качество биометрических образцов (БО), собранных с помощью планшета или смартфона. Над этим аспектом разработчикам еще придется поразмыслить.

Представители регуляторов на конференции подробно остановились на требованиях к информационной безопасности в ЕБС и подчеркнули, что для удаленного сбора БО нужно использовать только СКЗИ КС3 или КС2 с соблюдением требований к СВТ 4-го класса. Резонансная тема использования облачного провайдера для взаимодействия с ЕБС также обсуждалась. Эксперты сошлись во мнении, что такое решение возможно только в случае принятия правок в 115-ФЗ, чтобы легитимизировать подключение к ЕБС для не банков, а также внесения в 63-ФЗ поправок, которые дадут право передавать ЭП ОВ банка «доверенной третьей стороне». На сегодня, к сожалению, принятие решения о возможности использования облачных решений перекладывается на сами кредитные организации.

Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец:

«Самый важный и обсуждаемый на конференции вопрос касался возможности переиспользования того, что внедряется в банках в рамках обеспечения взаимодействия с ЕБС. Основные затраты банку при этом требуются на построение инфраструктуры информационной безопасности. И эти потери так или иначе необходимо понести для приведения работы к соответствию требованиям 362-П, 383-П. Это очень важно понять! Затраты на ИБ однозначно будут переиспользованы и они не являются «зарытыми в землю». Хотя и это можно сделать при соответствующем подходе. То есть, непродуманно внедряя мы потеряем. А продуманное внедрение позволит сэкономить!»

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)