На субсидирование льготной ипотечной ставки для молодых семей на Дальнем Востоке из бюджета буду выделять 5—10 млрд рублей в год, начиная с 2020 года, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах на Международном банковском форуме.

Поскольку программа будет запущена под конец текущего года, траты из бюджета в 2019 году будут незначительными, добавил замминистра.

Участвовать в программе смогут любые банки, уточнил Моисеев.

«Мы исходим из того, что это будет организовывать «ДОМ.РФ», хотя окончательное решение по этому поводу еще не принято. Есть такой вариант, что это будет делать ФРДВ» — рассказал Алексей Моисеев.