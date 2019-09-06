Специальный налог на профессиональный доход для самозанятых россиян, который пока действует в четырех субъектах, нужно распространить на наиболее экономически развитые регионы. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин на Московском финансовом форуме.



«Наиболее вероятный вариант расширения эксперимента — в первую очередь регионы-доноры и субъекты с городами-миллионниками, — считает Трунин. — Мы должны сосредоточиться на самых экономически активных, там, где меньше бюджетных рисков».

Федеральная налоговая служба технологически готова к расширению налогового режима, отреагировал глава ведомства Михаил Мишустин.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов допустил возможность введения налогового режима с 2020 года по всей стране.

Сейчас дотации на бюджетную обеспеченность не получают Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Калужская, Самарская, Свердловская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Всего в России 16 городов, в которых численность населения превышает 1 млн человек. Это Москва, Сант-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и Краснодар.

Многие губернаторы бедных регионов просят разрешить им ввести налог для самозанятых, но это категорически рано делать, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам и автор закона Андрей Макаров. Эксперимент специально проводится в богатых регионах, чтобы избежать давления с целью получить с граждан больше налогов, пояснил он. «Этот механизм не должен стать инструментом получения дополнительных доходов», — подчеркнул Макаров в своем выступлении.

По последним данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тыс. человек. Пока режим для самозанятых действует в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Зарегистрироваться в статусе самозанятого могут специалисты без работодателя и наемных работников с доходом до 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).