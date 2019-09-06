Банк России утвердил назначение Михаила Громова на должность заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ, говорится в сообщении кредитной организации.

Он будет отвечать за развитие информационных технологий в банке. Основная задача Громова — разработка и реализация IT-стратегии, построение IT-архитектуры, развитие цифровых продуктов и инноваций.

Михаил Громов начал карьеру в банковской отрасли в Альфа-Банке. В 2010 году он присоединился к команде Сбербанка, с 2014 по 2018 год руководил департаментом и входил в правление «Сбербанк Технологии». В 2016 году Громов вошел в команду Agile-трансформации Сбербанка, а с 2018 года был IT-директором международного блока Sberbank International.

К команде ДОМ.РФ Громов присоединился в 2019 году в качестве директора по информационным технологиям группы и вице-президента банка.