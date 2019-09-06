Правительство РФ проиндексирует в 2020 году материнский капитал на 3,8%, увеличив выплату до 466 тыс. 617 рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 миллиардов рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года», — сказала она.