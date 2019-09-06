КС Банк снизил ставки по потребительским кредитам.

Кредит «Подарок» теперь возможно оформить по ставке 11,9% (ранее 12,9%) годовых, сумма финансирования от 20 до 50 тысяч рублей на срок от трех месяцев до одного года. Обеспечение не требуется, но понадобится подтверждение основного источника дохода.

Кредит «Доверие » оформляется от 30 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на срок от шести до пяти лет по ставке 14,5% (ранее 14,5—15%) годовых. Обеспечение не требуется.

Кредит «Пенсионный» дает возможность получить заемные средства от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей на срок от шести месяцев до пяти лет по ставке 14,5% (ранее 16%) годовых. Обеспечение не требуется.

Кредит «Комфорт плюс» доступен для граждан РФ, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории Республики Мордовия, Пензенской области и Самарской области, являющимися сотрудниками государственных и муниципальных органов власти и управления, контроля и надзора, судебной власти, органов местного самоуправления, либо сотрудниками градообразующих предприятий агропромышленного комплекса Республики Мордовия. Сумма финансирования от 30 тыс. рублей до 4 млн рублей на срок от шести месяцев до пяти лет. Процентная ставка зависит от категории и места работы заемщика – 12% годовых устанавливается для сотрудников организаций, связанных с производством электроэнергии; 13% годовых для сотрудников ФСБ и градообразующих предприятий агропромышленного комплекса Республики Мордовия; 13,5% годовых для сотрудников нефтяной, газовой промышленности; 14% годовых для сотрудников организаций, связанных с производством радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления, а также для сотрудников, связанных с производством соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса. Программа требует предоставление обеспечения в виде поручительства свыше 500 тыс. рублей .

«Основным плюсом всех программ является отсутствие страхования и снижение ставок с таким условием выглядит очень привлекательно», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.