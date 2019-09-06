Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России одобрила законопроект Минтруда РФ об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ)

С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 280 рублей.

«На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен подготовленный Минтрудом России проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», — сказали в пресс-службе Минтруда.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил ТАСС, что суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы РФ на повышение МРОТ составит 20,9 млрд рублей. Увеличение коснется 3,2 млн человек.

МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

В августе Минтруд России внес в правительство РФ законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц.