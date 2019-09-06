Россия должна готовиться к «сырьевому шоку», связанному со снижением потребления нефти и уменьшением цены на нефть ниже 40 долларов за баррель. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме.



«Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложение нефти в мире. Это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно, может быть ниже, чем цена отсечения (по бюджетному правилу. — Прим. ТАСС). Благодаря опять Министерству финансов сегодня мы удержались на уровне 40 плюс, но цена может упасть значительно ниже. Надо готовится к этим новым рискам», — сказал он.

Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, «чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие».