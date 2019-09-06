Национальные проекты не дадут искомого результата в силу того, что они не до конца структурированы, сообщил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском финансовом форуме.

«Национальные проекты не дадут искомого результата в силу не до конца качественного их структурирования и из-за того, что там нет каких-то гигантских ресурсов — это миф, нет таких гигантских ресурсов, которые мы вбрасываем. Мы увеличиваем, но этого недостаточно и это исходные данные, нельзя этими параметрами дальше кого-то проломить», — сказал Греф.

По его словам, все средства по национальным проектам необходимо направить на реформы разных сфер экономики.

«Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы: сферу управления в первую очередь, сферу здравоохранения, образования, индустрии, сервисов. Абсолютно другая модель в мире складывается. Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образование, здравоохранение, в государственном управлении, в судебной системе. И за эти деньги мы эти реформы точно можем сделать», — резюмировал он.

Ранее в пятницу Греф заявил, что проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели.