Внедрение показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика может иметь негативные последствия на короткой дистанции, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Международном банковском форуме в Сочи.

Костин отметил, что он не критикует решение ЦБ о внедрении показателя долговой нагрузки (ПДН) с 1 октября 2019 года и, в целом, его поддерживает.

«Считаю, что превентивные меры в общем-то правильны могут быть. Они могут иметь некие негативные последствия на короткой дистанции, но, в целом, может быть стоило этот сектор несколько охладить», — сказал глава ВТБ. По его словам, принимать какие-то еще «драконовские» меры пока преждевременно.