В России нужны чиновники «другого качества». Об этом на панельной сессии Московского финансового форума заявил президент председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, сокращать число чиновников не нужно, хотя их число в России в 2000 году составляло 1,156 млн, а в настоящее время — 2,2 млн. Количество чиновников явно избыточное, но нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники... И можно будет делать совершенно потрясающие вещи», — заявил он.

«В следующем году будем сокращать», — пообещал первый зампред правительства Антон Силуанов.

Также в рамках дискуссии на форуме Герман Греф заявил, что необходимо сократить численность сотрудников полиции, при этом подняв им зарплаты. «Мы можем радикально сократить расходы бюджета. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в 3—4 раза, соответствующим образом их сократив», — сказал он Греф.

«Нужно поменять модель, тогда машина будет эффективной и сможет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники», — сказал Греф.