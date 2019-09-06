По требованию Генпрокуратуры РФ из Германии экстрадирован Георгий Кобахидзе, устроивший разбойное нападение на банк в Санкт-Петербурге и похитивший оттуда 23 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Кобахидзе летом 2009 года создал и возглавил организованную группу, в которую вошли еще 7 человек. После этого злоумышленник прибыл в один из банков Санкт-Петербурга, где предъявив сотрудникам кредитного учреждения поддельный паспорт заключил договор на аренду индивидуального банковского сейфа. Чтобы изучить расположение помещений банка, расстановку охраны и камер видеонаблюдения он прошел в сейфовое хранилище. Через три дня обвиняемый с соучастниками пришел в банк и под предлогом посетить сейф прошел в хранилище, напал на сотрудника банка и потребовал передать колючи от сейфового хранилища. Потерпевший нажал кнопку сигнализации, однако Кобахидзе увидел это и пристегнул его к решетке. После этого 20 сейфовых ячеек были вскрыты ломом, откуда похищено 23 млн рублей.

Кобахидзе скрылся от следствия, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он объявлен в международный розыск.

После его задержания в Германии Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.