Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Алмазэргиэнбанка на уровне «B+», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Подтверждение долгосрочных РДЭ Алмазэргиэнбанка на уровне «B+» и рейтинга поддержки на уровне «4» отражает мнение Fitch об ограниченной вероятности поддержки со стороны Республики Саха (Якутия) («BBB-» / прогноз «стабильный»). Наша оценка поддержки учитывает в качестве позитивных факторов (i) мажоритарную долю в собственности властей региона (прямое владение 86-процентной долей) и (ii) операционный и стратегический контроль региона над банком (представители местных органов власти входят в состав наблюдательного совета банка)», — отмечается в сообщении.

Операционная прибыль Алмазэргиэнбанка до отчислений под обесценение в 2,5% от средних валовых кредитов в первом полугодии 2019 года была невысокой относительно потенциальных рисков. Чистые результаты были волатильными и в значительной мере зависели от размера отчислений в резервы, говорят эксперты. Доходность на средний капитал (ROAE) в 2018 году была отрицательной на уровне 12%, в то время как в первом полугодии 2019-го данный показатель был положительным на уровне 9%, отмечают в Fitch.

По данным аналитиков, основным источником фондирования Алмазэргиэнбанка являются депозиты (91% обязательств на конец II квартала 2019-го), и их концентрация является низкой: около 70% депозитов относится к диверсифицированным розничным счетам.

