Минэкономразвития по поручению правительства подготовило план дополнительных мер для ускорения роста экономики.
Радикальное торможение роста потребкредитов, на которое рассчитывает Минэкономразвития, может негативно сказаться на экономике, предупредили эксперты. Об этом сообщает РБК. Ведомств подготовило и внесло в правительство план дополнительных мер для ускорения роста экономики.
Минэкономразвития настаивает на необходимости ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования, который превышает 20%, значительно опережая рост зарплат. По прогнозу ЦБ, потребкредитование должно замедлиться до 10% в следующем году, Минэкономразвития рассчитывает на 4–5%.
По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, прогноз ЦБ более реалистичный. «Если рост потребкредитования замедлится более радикально, чем до 10%, домохозяйства будут вынуждены сократить потребление, и эффект на экономический рост может быть негативным», — считает она.
По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал увеличился лишь на 4,3%, а их доля к ВВП, наоборот, упала ниже уровня 2011 года, составив лишь 20,6%.
Стимулировать бизнес вкладывать деньги могут налоговые льготы и стабильные условия. В инвестпроекты бизнес вовлекут гарантиями от неблагоприятного изменения законодательства, налоговых и тарифных условий. Также Минэкономразвития разработало законопроект для наведения порядка в многочисленных преференциальных режимах.
По мнению главы министерства Максим Орешкина, улучшить деловой климат должны стабильные тарифы. В 2023 году тарифы на электроэнергию будут устанавливать не менее чем на пять лет строго в рамках федеральных ограничений, а экономическую обоснованность высоких тарифов будет анализировать ФАС.
Параллельно необходима работа по снижению давления силовиков на бизнес, отмечает вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Также рост инвестиций сдерживается дефицитом кадров и нехваткой профессионалов, подчеркнул он и добавил, что для роста экономики нужно стимулировать потребительскую активность, повышать покупательную способность населения, увеличить внутренний рынок потребления.
По словам Орешкина, в план включены меры по повышению экономической активности населения, снижению структурной безработицы в регионах.
Также Минэкономразвития предлагает изменить всю систему государственных и федеральных целевых программ, интегрировав их в национальные проекты. Госпрограммы не стали реальным инструментом и превратились в «болото», считает министр.
По словам директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, у госпрограмм и нацпроектов разный функционал. Если первые направлены на экономический прорыв, вторые охватывают более широкий круг вопросов, направленных в том числе на поддержку текущего состояния, отметил он.
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