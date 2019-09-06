В Банке России ожидают более масштабные меры господдержки малого и среднего бизнеса. Об этом на Международном банковском форуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что правительство обещало выдать 1 трлн рублей льготных кредитов малому и среднему бизнесу в 2019 году. «Мы видим, что сейчас потрачено было, по последним данным, меньше 10%», — подчеркнула председатель регулятора.

«Конечно, мы ожидаем, что будут более масштабные [меры] поддержки малого и среднего бизнеса для того, чтобы и банки с базовой лицензией, небольшие региональные банки могли найти свою нишу», — отметила председатель ЦБ.

«Для того, чтобы банки развивали свой бизнес, кредитуя малый средний бизнес, малый и средний бизнес должен развиваться, — указала она. — Мы сейчас пока видим, что количество малых и средних компаний не растет», — добавила Набиуллина.