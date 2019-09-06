Центробанк предлагает разрешить досрочное снятие средств с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) второго типа для оплаты первого взноса по ипотеке без потери налогового вычета. Об этом сообщил первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе форума АБР «Банки России — XXI век».



При открытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) второго типа, граждане имеют право получить налоговый вычет на сумму полученного дохода. Для того, что претендовать на налоговое возмещение, счет должен просуществовать не менее трех лет и быть зафондированным. Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов предлагает в рамках реформы ИИС разрешить снимать полную сумму внесенных менее чем три года назад средств со счета второго типа без потери инвестиционной доходности. Причиной для снятия средств может послужить первый взнос по ипотеке, считает он.

«Снятие досрочное, опять же, фантазирую, почему бы не разрешить платить первый взнос по ипотеке. Это нормальная история, пусть досрочно возьмут все деньги, заплатят первый взнос», — сказал он.

Швецов отметил, что ЦБ также поддерживает отмену рабства ИИС, а именно возможность открывать несколько ИИС в разных банках и управляющих компаниях. Кроме того, он отметил возможность увеличения лимита по взносу на ИИС, сейчас он ограничен 1 млн рублей в год.

Как рассказал журналистам на пресс-завтраке ГК «Регион» в рамках форума АБР «Банки России — XXI век» член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Лященко, такие нормы по совершенствованию ИИС второго типа, как увеличение суммы ежегодного взноса до 2 млн рублей, право переноса неиспользованных средств в календарном году на последующие годы, право досрочного снятия средств без необходимости закрытия счета, а также открытия нескольких счетов ИИС, будут отражены в законопроекте по развитию индивидуальных инвестиционных счетов. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении во время осенней сессии.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) — по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога, например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Но в обоих случаях налоговых льгот можно лишиться, если ИИС будет закрыт ранее чем через три года.