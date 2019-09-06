Центробанк ознакомился и поддерживает концепцию гарантированного пенсионного продукта (ГПП), которую разработал Минфин на смену концепции ИПК. Об этом журналистам сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи.

«Мы поддерживаем это», — сказала Эльвира Набиуллина. По ее словам, ГПП и ИПК — это два концептуально разных продукта. Она напомнила, что ИПК предполагал созжание массовой добровольной системы пенсионных накоплений со стимулами. Концепция гарантированного пенсионного продукта, отметила глава ЦБ, направлен на совершенствование уже существующей системы.

«Гарантированный пенсионный продукт — это большое продвижение вперед. Те наработки, которые были, когда обсуждался индивидидуальный пенсионный капитал, могут быть учтены. Поэтому здесь мы полностью поддерживаем этот подход», — сказала Эльвира Набиуллина.

Напомним, концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) была разработана Минфином и ЦБ в 2016 году. Она предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник — 6% от зарплаты, с возможностью изменить ставку взноса и отказаться от его уплаты. Законопроект с тех пор не был обнародован, основные споры шли вокруг способа вступления граждан в систему ИПК: добровольно ил автоподпиской.

Позже от названия ИПК было решено отказаться. В начале сентября Минфин направил на согласование в Минтруд проект новой системы добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «гарантированный пенсионном продукт». Законопроект пока не обнародован, но известно, что он предполагает добровольное присоединение к системе, налоговые льготы для бизнеса и вычеты для граждан и страхование накоплений АСВ.