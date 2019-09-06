«ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве. Об этом говорится в сообщении оператора.



Как отметили в компании, «Билайн» протестировал основные сервисы сверхширокополосного мобильного доступа с использованием смартфонов нового поколения. «Реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием 5G, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть», — уверены в компании.

В «ВымпелКоме» уточнили, что один из фрагментов пилотной зоны в «Лужниках» был развернут рядом с центральным входом «Большой спортивной арены», где в дни проведения массовых спортивных мероприятий и концертов наблюдается максимальная плотность абонентов и трафика данных. Тестирование проводилось с использованием технологического решения Huawei, позволяющего упростить для оператора задачу запуска 5G в плотно застроенных городских районах. Пиковые скорости передачи данных на одно абонентское устройство в ходе тестов составили 2,19 Гбит/c.

Помимо «Билайна», пилотные зоны 5G в Москве запустили МТС (ВДНХ), «МегаФон (деловой центр «Москва-Сити») и Tele2 (Тверская улица).

В 2018 году соглашения о развитии 5G были заключены властями Москвы с операторами связи «МегаФон» и «ВымпелКом». В этом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано еще несколько договоров в этой области. Так, «Ростелеком», Tele2 согласились создать новую тестовую зону 5G в Москве в июле-октябре 2019 года, правительство Москвы и МТС условились сделать еще один такой пилот на ВДНХ. Сейчас запланированы восемь тестовых зон 5G в столице — спорткомплекс «Лужники», «Москва-сити», инновационный центр «Сколково», ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк «Зарядье». Полноценного покрытия власти Москвы рассчитывают добиться в 2023 году.