Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта (п. п.).

Теперь в зависимости от размера первоначального взноса заемщика (соотношения кредит/залог) денежные средства предоставляются:

под 8,9—10,5% годовых при покупке новостроек и вторичного жилья ;

под 9,7—10,4% годовых при рефинансировании ;

под 9,8% годовых при покупке залоговой недвижимости банка.

Для зарплатных клиентов и сегмента «Люди дела» (бюджетники и госслужащие) по предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 п. п. Если клиент одновременно попадает в две эти категории, к ставке будет применяться дополнительная скидка в размере 0,1 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости. В зависимости от программы сумма финансирования может достигать 60 млн рублей, а срок – 30 лет. Допускается кредитование без подтверждения дохода.

При отказе заемщика от личного и/или титульного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 п. п.

«Минимальная ставка по кредитам на покупку первичного и вторичного жилья действует при условии покупки квартиры площадью более 100 квадратных метров. Новые условия будут действовать до 31 октября 2019 года», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.