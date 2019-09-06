Председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» под контроль государства. Об этом он заявил на Международном банковском форуме в Сочи.

По словам Авена, это решение похоже на те, что принимались в 90-е и отменить которые удалось лишь спустя 10—15 лет.

«Такие меры принимаются и сегодня. <…> Такая мера, не побоюсь сказать в присутствии председателя Центрального банка, — это создание еще одного государственного банка «Открытие». Сегодня начали это делать, давайте временно сделаем его государственным, а потом приватизируем. Я очень скептически отношусь к приватизации «Открытия». Это типичный пример тактического решения, которое является глубоко ошибочным», — сказал Авен.

Глава ВТБ Андрей Костин позже в шутку предложил «Открытие» «бесплатно передать» Альфа-Банку. Последний он назвал «витриной банковского сектора».