Запсибкомбанк улучшил условия кредитной карты «100 дней без %», говорится в сообщении кредитной организации. Теперь снимать средства можно бесплатно. Также отменена комиссия за обслуживание карты для зарплатных клиентов. Для остальных держателей при активном пользовании картой доступно бесплатное обслуживание.

Кредитная карта Visa Gold предоставляет пользователям льготный период 100 дней на покупки и снятие наличных, лимит до 600 тыс. рублей, возврат с покупок 5% в категориях «Мой автомобиль» или «Моя красота и здоровье».

За год можно накопить и потратить до 15 тыс. бонусов (рублей).