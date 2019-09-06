Финансовая онлайн-платформа Webbankir (ООО «МФК «Вэббанкир») запустила интеллектуальную систему идентификации клиентов по фотографии, говорится в сообщении компании. Примерно у 7% новых клиентов, чьи данные вызывают подозрения, платформа запрашивает такие фото в обязательном порядке.

В начале 2019 года Центральный банк России рекомендовал финансовым организациям, которые занимаются онлайн-кредитованием, идентифицировать клиента по фото для предотвращения мошеннических действий со стороны недобросовестных заемщиков. Система исключает человеческий фактор, который возникает, когда фотографии анализируются в ручном режиме.