В России стоимость золотого запаса в валюте выросла почти до 110 млрд долларов, сообщают «Известия» . Впервые за последние 30 лет доля золота в международных резервах России превысила 20%.

На рынке золотых слитков в начале 2019 года тройская унция стоила всего 1,28 тыс. долларов, к концу лета ее цена перевалила за отметку в 1,5 тыс. долларов. В итоге благодаря росту физических объемов и увеличению цены унции за год стоимость запасов выросла почти на 30%, приблизившись к 110 млрд долларов.

ЦБ сейчас активно закупает золото. Хотя в текущем году объемы закупок снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, этот результат лучший во всем мире.

Согласно опросу Bloomberg, 54% респондентов в центральных банках по всему миру ожидают, что в ближайший год золотые запасы в их учреждениях будут расти, а две трети рассчитывают на сохранение или приумножение резервов в пятилетний период. По данным Всемирного совета по золоту, в июне — июле драгоценный металл активно продавал только Узбекистан, реализовавший более 23 тонн. Всего во II квартале чистые покупки центральных банков превысили 220 тонн. В прошлом году суммарные государственные закупки в мире превысили 651 тонну, что является лучшим результатом с 1971 года — года, когда рухнула Бреттон-Вудская система и доллар окончательно был отвязан от золота.