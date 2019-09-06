Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что данные о доходах россиян не будут передаваться бюро кредитных историй (БКИ).

Ранее «Известия» сообщили, что на закрытой встрече Ассоциации банков России обсуждалось предоставление квалифицированным бюро кредитных историй доступа к данным россиян, в том числе, к данным из ПФР и ФНС.

Аксаков пояснил, что специализированные БКИ будут собирать информацию о кредитной нагрузке граждан и передавать ее банкам. Те, в свою очередь, будут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан с учетом их доходов.

«Есть законопроект у нас по бюро кредитных историй, в соответствии с которым бюро должны предоставлять в банки информацию о долговой нагрузке. Конечно, это должно быть по согласию заемщика», — сказал Аксаков. Он добавил, что первое чтение документа в Госдуме планируется в октябре.

Рассчитывать ПДН банки обязаны будут с 1 октября. По кредитам заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки установлены повышенные коэффициенты риска.