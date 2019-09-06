Центральный банк будет создавать точки доступа к финансовым услугам везде, где есть отделения Почты России. Особенно это актуально для маленьких населенных пунктов. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ России Михаил Мамута.

«Задача-минимум, которую мы перед собой поставили, — создать точку доступа к финансовым услугам везде, где есть отделения Почты России. Если ближайшая точка оказания финансовых услуг удалена от него не более чем на 10 километров, мы считаем доступность минимально допустимой. Сегодня уже практически во всех отделениях Почты России, где есть Интернет, граждане имеют возможность получения ряда банковских услуг. При этом нужно понимать, что работать более или менее рентабельно в малом населенном пункте стандартное банковское подразделение не может, оно становится неокупаемым. Нужны более гибкие форматы», — рассказал Мамута.

Он также объяснил, что в результате экспериментирования с разными моделями предоставления банковских услуг на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях был выявлен наиболее удобный формат, когда сотрудник почтового отделения является агентом банка. Еще один вариант решения проблемы доступности финуслуг — возможность снятия наличных одновременно с покупкой на кассе магазина, оснащенного POS-терминалом.

«Банки — участники рабочей группы по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, созданной при Банке России, экспериментировали с разными моделями, и удачным оказался формат, когда сотрудник отделения почтовой связи является агентом банка. А если в селе нет даже отделения почтовой связи, то альтернативой может стать возможность снятия наличных одновременно с покупкой на кассе магазина, оснащенного POS-терминалом. Это очень перспективная модель, так как хотя бы одна торговая точка есть практически везде, и в большинстве из них сегодня принимают платежные карты», — объяснил представитель ЦБ.