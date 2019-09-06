Центральный банк России призывает соблюдать банки своевременность и полноту передачи сведений в бюро кредитных историй. Это происходит в преддверии с необходимости расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) с 1 октября 2019 года. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ России Михаил Мамута.

«Один из предметов превентивного надзора — это своевременность и полнота передачи сведений кредиторами в бюро кредитных историй, а также соблюдение требований по согласию потребителя на запрос его кредитной истории. С 1 октября 2019 года начинают работать правила расчёта предельной долговой нагрузки, она рассчитывается как соотношение долга и дохода. И чтобы правильно посчитать эту нагрузку, кредитор должен быть уверен, что все остальные кредиторы полностью передали информацию в бюро. Иначе он будет руководствоваться неполной информацией, а это может привести либо к кредитованию неблагонадёжного заёмщика, либо к необоснованному отказу в кредите или займе», — объяснил Мамута.

Он добавил, что такой контроль за кредитными историями распространяется и на случаи, когда банк делает запросы в БКИ без согласия заемщика.

«Банк России обращает повышенное внимание на полноту и своевременность передачи данных в БКИ и, конечно, реагирует на нарушения. В том числе и в случаях, когда кредитор делает запросы в БКИ без согласия заёмщика. Дело в том, что множественные запросы такого рода без последующей выдачи кредита могут быть расценены как фактор, негативно влияющий на оценку кредитоспособности заёмщика», — сказал он.

Ранее Центробанк оштрафовал Банк ДОМ.РФ, ВТБ, банк «Открытие» и другие крекдитные организации за нарушения закона о кредитных историях.