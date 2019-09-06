Центральный банк России напомнил, как можно избежать или отказаться от навязанных услуг банков. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ России Михаил Мамута.

«Во-первых, внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды. Можно поискать информацию в Интернете — зайти на наш сайт, посвященный финансовой грамотности, fincult.info, там в доступной форме рассказано о финансовых продуктах и услугах, а также о возможных рисках. Ну и помнить некоторые простые, но полезные правила из финансовой грамотности. Например, что доходность по депозиту или даже по госбумагам не может быть существенно выше значения инфляции», — заявил он.

Мамута напомнил, что в большинстве случаев от навязанной услуги можно отказаться.

«Если потребитель все-таки приобрел нежелательный для него продукт, то в первую очередь стоит внимательно изучить заключенный договор — возможно, он содержит в себе возможность вернуть денежные средства. Но необходимо подойти к этому вопросу крайне ответственно — часто инвестиционные договоры содержат условия о так называемой выкупной сумме. Это означает, что при досрочном отказе от продукта клиенту возвращается не вся вложенная сумма, а ее определенный процент. В случае с ИСЖ мы обращаем внимание граждан, что при отказе от договора в «период охлаждения» есть возможность вернуть деньги полностью», — добавил он.

Кроме того, всегда есть возможность обратиться с жалобой в саму организацию. «Мы также рекомендуем обратиться с жалобой непосредственно в финансовую организацию: в некоторых случаях организация, придерживающаяся клиентооринтированной политики, может пойти навстречу и решить спор в пользу клиента», — подчеркнул Мамута.

Для финансовых компаний за такие нарушения должна быть ответственность, считает представитель ЦБ. Один из способов проверить финорганизацию на мисселинг — контрольные закупки. «Уже есть, кстати, случаи, когда мы по результатам поведенческого надзора исключали микрофинансовые организации из реестра за неустранимые нарушения, и эта практика, я думаю, будет развиваться и на других секторах финансового рынка», — прокомментировал он.