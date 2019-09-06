Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует предоставлять клиентам обанкротившихся банков выбор: получать страховые выплаты через отделение банков-агентов, либо через дистанционные каналы, сообщил генеральный директор АСВ Юрий Исаев на Международном банковском форуме в Сочи.

По словам главы агентства, в рамках реализации программы «Электронное АСВ» осуществляется переход на дистанционное обслуживание вкладчиков.

«Мы не собираемся окончательно уходить от выплат через банки-агенты. В рамках электронного АСВ мы дадим возможность выбрать вариант возмещения. Это единственная возможность сокращать сроки выплат», — уточнил Исаев. «Выплаты можно будет получить на портале АСВ, либо на сайте банка агента. «Тот, кто быстрее канал взаимодействия наладит, тот больше клиентов получит», — отметил он.

В будущем выплаты можно будет получать в беззаявительном порядке по номеру карты «Мир», добавил глава АСВ. Он также обещал подумать над использованием системы быстрых платежей.

Ранее глава АСВ говорил, что сократить срок страховых выплат с 14 дней до 7 планируется на горизонте трех—четырех лет.