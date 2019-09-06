Поддержать экономический рост должно увеличение доли инвестиций в российскую экономику экономике. Об этом на Московском финансовом форуме 12 сентября заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, сейчас этот показатель составляет 20—21% от ВВП.

«Наша задача увеличить долю инвестиций до 25% от ВВП», — сказал он. Кроме того, по словам Силуанова, правительство готово помочь бизнесу, отменив многие устаревшие нормативные акты и законы.

«Все мешающие бизнесу нормативные акты будут исключены. Такое решение принято», — заявил он.

Кроме того, по словам Силуанова, правительство готовит законопроект, предлагающий особые условия для инвесторов. Власти гарантируют им неизменность условия ведения бизнеса в течение срока действия контракта или специального инвестиционного соглашения.

Чиновник пообещал, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Московском финансовом форуме заявил, что законопроект о защите и поощрении капитальных вложении позволит позволит аккумулировать инвестиции от 20 трлн рублей.