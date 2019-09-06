Россия в этом году не планирует больше привлекать внешние займы, в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Будем заимствовать в валюте, которая не является долларом. В этом году у нас пока нет планов выходить на внешние рынки [заимствований], мы свою программу выполнили и перевыполнили. В следующем году будем смотреть. Это, возможно, будет не только евро, возможно, китайский юань», — отметил Силуанов.