Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 12 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,33 рубля (минус 17 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,95 рубля (минус 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, если в четверг доллар вновь не перейдет в наступление после объявления решений ЕЦБ, то у рубля будут шансы немного подрасти и уйти в район 65 рублей за доллар.

«Рубль вчера так и не смог развить успех и приблизиться к отметке 65, которая первую половину августа выступала в качестве нижней границы бокового канала. Препятствием для этого послужила не только рухнувшая нефть, но и укреплявшийся к основным мировым валютам доллар. Так, пара евро/доллар снижалась на 0,5% и уходила под отметку 1,10. Однако российская валюта так и не ушла выше 65,5», — пояснял аналитик.