Россельхозбанк сообщает о продлении временного закрытия операционного офиса в подмосковном городе Мытищи до середины октября.



«Региональный Филиал «ЦРМБ» г. Москва Россельхозбанка сообщает о продлении приостановки работы до 15 октября текущего года Операционного Офиса в городе Мытищи на бульваре Ветеранов строение 2, в связи с реновацией и ремонтом», — говорится в сообщении кредитной организации.



Ранее сообщалось, что отделение банка в Мытищах будет закрыто до 7 сентября.