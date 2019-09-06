Цифровой интеллектуальный госслужащий Николай - нейробот-консультант разработки BSS , стал лауреатом Общероссийской премии в области импортозамещения «Проектный Лидер» в номинации «Интеграция цифровых технологий».

Торжественная церемония награждения лауреатов в шести основных и трех специальных номинациях первой национальной премии «Проектный лидер» прошла в ходе Национального форума «Российское производство в фокусе национальных проектов». За победу боролись 49 номинантов – проектов и их инициаторов, компаний и организаций. В числе основных критериев оценки – уникальность проекта, его конкурентные преимущества, значимость для российской экономики.

Николай - единственный в России универсальный нейроробот-консультант для дистанционного обслуживания и помощи гражданам, в том числе лицам с ограниченными возможностями. Николай создан на базе единой платформы BSS . Она объединяет модули семантического анализа и аналитики, ведения диалогов на естественном языке в омниканальном режиме, распознавания слитной речи и биометрической аутентификации на основе нейротехнологий.

Комплексные испытания и внедрения в наиболее нагруженных средах показали максимальную эффективность продукта. Так, практика использования в МФЦ Новосибирской области показывает, что робот Николай обрабатывает порядка 80 % первичных обращений граждан и только 20 % требуют подключения оператора.

Цифровой интеллектуальный госслужащий Николай позволяет значительно улучшить качество и скорость обработки входящих звонков. Серьезно сократить включение в работу операторов, снизить издержки и повысить удовлетворенность населения.

Сфера применения нейробота-консультанта не ограничивается МФЦ. Он успешно может решать коммуникативные задачи в ЖКХ, медицинских организациях, правоохранительных органах, МЧС и других бюджетных, государственных и муниципальных органах и службах.