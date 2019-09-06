В России на следующий, 2020 год установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 рублей, говорится в законопроекте Минтруда.

Документ будет рассматриваться на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в четверг, 12 сентября.

Согласно российскому законодательству, МРОТ должен равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. Так как размер ПМ каждый год меняется, то ежегодно принимается закон, устанавливающий размер минимальной зарплаты в стране. За основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года. В этом году ПМ за II квартал составил 12 130 рублей, на этом же уровне установят и МРОТ на 2020 год.

Если законопроект будет поддержан РТК, его внесут в Госдуму.