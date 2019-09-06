Президент США Дональд Трамп в принципе может в любой момент договориться с Китаем по торгово-экономическим вопросам, но предпочитает не спешить и сделать это на максимально выгодных для Америки условиях. Об этом заявил в четверг в эфире телеканалу CNBC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«Президент говорит верно: он может заключить сделку в любой момент, но он хочет заключить только хорошую сделку», — отметил Мнучин.

«Позвольте мне напомнить вам, что эти дискуссии ведутся уже два с половиной года», — продолжал министр. «Президент Трамп даст согласие только на сделку, которая будет хороша для компаний и рабочих США», — резюмировал он, выразив надежду на успех на предстоящем раунде торгово-экономических переговоров с КНР.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР на сумму 112 млрд долларов. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ также 1 сентября ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом 75 млрд долларов. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.