Об заявил замминистра финансов Алексей Моисеев
Минфин планирует раскрыть подробности о площадке для листинга ценных бумаг попавших под санкции компаний — санкционной бирже — в конце года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
«Там немножко сместились сроки. Думаю, мы к концу году объявим про биржу», — заявил он.
Он добавил, что санкционную биржу «хочется уже с успехами сразу показать» с эмитентами.
В январе Моисеев сообщил, что Минфин выбрал площадку для листинга ценных бумаг попавших под санкции компаний.
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