Минэкономразвития предложило приватизировать банки, находящиеся под контролем ЦБ. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в интервью РБК, что ведомство ставит «вопросы о ряде приватизационных сделок», но отказался говорить, о каких именно.



«Скажу только, что ответственные исполнители здесь — это Минэкономразвития и Банк России», — добавил он.

Отвечая на вопрос , включило ли МЭР во внесенный в правительство план по ускорению экономического роста предложения по приватизации контролируемых ЦБ банков, Орешкин ответил: «Да, это банки. И их надо продать за реальную стоимость, я давно об этом говорю». Ранее глава ЦБ говорила, что «ни один разумный собственник» не продает активы при плохой конъюнктуре.

В целом по российской экономике в плане установлен конкретный показатель снижения к 2024 году доли государства с текущих 46—47% до 42%, сообщил министр.

Доля госбанков в российской банковской системе выше — около 70%, оценивал президент Ассоциации банков «Россия» Георгий Лунтовский. Она резко выросла во второй половине 2017 года, когда ЦБ забрал на санацию через Фонд консолидации банковского сектора три крупных частных банка — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Одновременно активизировалась дискуссия в экспертном сообществе о необходимости уменьшения госвлияния в банковском секторе для развития конкуренции.

В настоящее время крупнейшие банки в собственности ЦБ — Сбербанк (52,32%) и объединенный с Бинбанком банк «Открытие» (99,99%). Первые сделки по выходу из капитала «Открытия» регулятор планирует начать в 2021 году, запланировав продажу 20% акций. Взятый на санацию ЦБ Промсвязьбанк стал оборонным банком и перешел в собственность Росимущества.

