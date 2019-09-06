Уровень отказов в выдаче микрозаймов в первом полугодии 2019 года в среднем по рынку составил 68–70%, или на 8–10 п. п. выше, чем годом ранее. Такую оценку РБК привела профильная СРО «МиР». Сокращение числа одобрений связано с ужесточением процедуры оценки клиентов в микрофинансовые организации (МФО).

В начале года число клиентов, желающих оформить микрокредиты, оказалось на 20–30% больше, чем за весь прошлый год, приводит данные МФК «Займер». Приток заемщиков в компании объясняют изменением законодательства: вступили в силу поправки, которые ограничивают максимальный размер процентных ставок по микрозаймам.

По словам экспертов, интервал допустимой надежности клиентов, которых МФО готовы обслуживать, сузился: наиболее высокорисковым для кредитования гражданам теперь получить заем на порядок сложнее.

С 1 октября МФО начнут рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) клиентов при рассмотрении заявок — отношение суммы среднемесячных платежей по всем займам к среднемесячному доходу. Таким образом, микрокредитование станет еще менее выгодным для кредиторов.