Минэкономразвития ожидает перевыполнения плана на 2019 год по числу зарегистрированных самозанятых в связи с большим спросом на получение этого статуса. Об этом сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милена Арсланова.

«По поводу самозанятых: по состоянию на понедельник 195 тысяч человек [зарегистрированы]. Показатель на год стоит — 200 тысяч человек. Спрос... оказался большим, и мы ожидаем перевыполнения этого KPI», — сказала она на Московском финансовом форуме.

С 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.