МТС Банк и IТ-компания «Эвотор» запустили совместный эквайринговый продукт для малого и среднего бизнеса. Теперь клиенты «Эвотора» могут дистанционно подключить эквайринг от МТС Банка, говорится в совместном релизе компаний.



После активации доступно онлайн-отслеживание трансакций.

«Теперь владельцы смарт-терминалов «Эвотор» могут подключить эквайринг от МТС Банка без визита в отделение. Продукт, реализованный на платформе «Эвотор Pay», позволяет предпринимателю оформить онлайн-заявку в личном кабинете на сайте «Эвотора», прикрепить документы и направить их в банк», — отмечается в релизе.



После активации в личном кабинете также доступно отслеживание эквайринговых операций в режиме реального времени. Проведенные через смарт-терминалы средства зачисляются на расчетный счет предпринимателя в любом российском банке на следующий рабочий день, без ограничения суммы выплаты, уточнили в МТС Банке.