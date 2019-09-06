ЦБ настаивает на скорейшем принятии закона, вводящего запрет для смены фонда, управляющего пенсионными накоплениями. Об этом в кулуарах Московского финансового форума сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Законопроект, меняющий систему перевода пенсионных накоплений, регулятор надеется рассмотреть уже этой осенью.

Идею запретить переходы между НПФ и управляющими компаниями поддерживают и в Минфине. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, на пенсионном рынке «в погоне за клиентом» по-прежнему нарушаются права граждан. Он уточнил, что речь идет о заморозке сроком на три года. При этом ни в Минфине, ни в ЦБ не называют срока, когда запрет на перевод пенсионных денег может вступить в силу.

Ранее в Минфине сообщали, что в рамках разработки гарантированного пенсионного продукта, который должен заменить ИПК, россияне получат право досрочно забирать свои пенсионные накопления в сложных жизненных ситуациях.