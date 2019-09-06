Глава банка ВТБ Андрей Костин предложил предпринять больше усилий для уменьшения зависимости России от доллара США для достижения финансовой стабильности. Об этом он заявил, выступая на Московском финансовом форуме.

«Я бы только к стабильности финансовой добавил бы еще процесс дедолларизации, который на самом деле идет, и это видно. Но по опыту 2008 года могу сказать, что такая вовлеченность в долларовую зону нашей страны тогда имела катастрофические последствия. Сейчас ситуация изменилась существенно, но я думаю, вот может быть больше усилий предпринять для того, чтобы все-таки мы были менее зависимы от долларовых расчетов, от доллара. Это тоже, кстати, элемент стабильности, экономической независимости», — сказал он.

В свою очередь, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не согласился с заявлением главы ВТБ, добавив, что «нам не избежать» доллара.

«Я здесь поспорил бы, кстати, с Андреем Леонидовичем в части дедолларизации. Мы все равно будем все доходы от нефти получать в долларах. Все технологии с Запада мы тоже будем получать (оплачивать. — прим. ТАСС) в долларах, ну в евро может быть. Нам не избежать», — сказал Кудрин.

Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ. В свою очередь, замглавы Минфина Алексей Моисеев в декабре сообщал, что министерство допускает появление единой цифровой валюты в ЕАЭС в 2020—2021 годах. Проект единой цифровой валюты ЕАЭС будет аналогом ЭКЮ, использовавшейся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах.