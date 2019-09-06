Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме 12 сентября рассказала о заблуждениях в денежно-кредитной политике (ДКП).

«Низкий экономический рост в нашей стране связан со структурными проблемами, поэтому мы не должны повторять ошибки других стран, которые включали печатный станок и получали временный рост экономики, но затем был спад и рост инфляции», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, существуют три заблуждения, когда рассуждают о денежно-кредитной политике.

«Во-первых, что наша ДКП чрезмерно жесткая и ограничивает рост экономики, но у нас объем кредитов экономики растет», — сказала глава регулятора. По ее словам, ежегодный прирост корпоративного кредитования в России составляет 5% в год. Во-вторых, по словам Набиуллиной, есть заблуждение, что кредиты сейчас недоступны для бизнеса. Действительно, в 2015—2016 годы доступность кредитов снизилась, но сейчас она находится на уровне 2010 года», — сказала она.

При этом Набиуллина сослалась на данные мониторинга ЦБ, которые, по ее словам, предприниматели все раже говорят о недоступности кредитов. И наконец, как отметила председатель Центробанка, третье заблуждение состоит в том, что кредитование является условием для роста инвестиций.

«Если посмотреть на среднестатистическое устойчивое предприятие, не только у нас в стране, то соотношение собственных средств и заемных, это где-то два к одному. Если предприятие прибыльное, то этот кредит будет на благо, а если предприятие на грани рентабельности, то это увеличит его чувствительность к внешним колебаниям», — указала Набиуллина.