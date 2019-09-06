Мероприятие собирает инвесторов из разных стран и регионов, главная общая характеристика которых – владение акциями Freedom Holding Corp. (тикер FRHC).

Собрание прошло в два этапа. На первом этапе, в полном соответствии с международными стандартами, акционеры проголосовали по кандидатурам Тимура Турлова и Джейсона Керра в члены Совета директоров FRHC. Обе кандидатуры были поддержаны голосованием акционеров (я бы сказал просто "акционерами"). Кроме того, собрание также утвердило компанию WSRP в качестве независимой лицензированной аудиторской фирмы на 2020 финансовый год. Члены Совета директоров также ответили на вопросы акционеров.

Во второй части мероприятия о результатах и планах Холдинга акционерам рассказал Тимур Турлов, председатель Совета директоров и генеральный директор Freedom Holding Corp. Компания прошла большой путь из небольшой «бутиковой» фирмы со штатом в 6 человек в крупный международный холдинг, в котором сегодня работает уже более 1,5 тысяч человек. В Холдинг входят российская ИК «Фридом Финанс», казахстанская АО «Фридом Финанс», узбекская ООО «Фридом Финанс», Freedom Finance Germany, ООО «Фридом Финанс Украина», а также Банк Фридом Финанс и онлайн-магазин акций Freedom24. В странах присутствия в компании открыто уже 78 офисов.

Спикер напомнил, что еще два года назад акции FRHC стоили $5,5, и за прошедший период к настоящему моменту стоимость бумаг существенно подросла. «Наши акции сейчас торгуются выше 12$ за штуку. Я приложу все усилия, чтобы в дальнейшем порадовать наших акционеров результатами и хорошими темпами роста, хорошей финансовой отчетностью, что должно будет поддержать интерес к нашим акциям со стороны инвесторов и привести к положительному росту стоимости нашего бизнеса. Главная задача менеджмента компании - работать над стабильным увеличением её ценности компании», - подчеркнул Турлов.

Спикер Турлов рассказал о планах компании во всех 7 государствах присутствия. Среди приоритетных направлений бизнеса – дальнейшее совершенствование инвестиционной инфраструктуры, организация размещений ценных бумаг для среднего и крупного бизнеса, расширение базы розничных клиентов, а также развитие банковского и страхового сегментов деятельности FRHC.

Как пояснил Турлов, компания имеет хорошую базу для дальнейшего роста: «Мы доказали себе и нашим акционерам, что мы можем достаточно эффективно масштабировать наш бизнес. Мы открыли более 50 филиалов за последние 2 года, сумели построить и сделать их одинаковыми (чё-т не очень смотрится), сумели удержать качество сервиса, предлагаемых продуктов. Мы умеем управлять доходами, расходами, нанимать персонал. Мы построили эффективные IT-системы, которые позволяют нам быстро масштабировать наш бизнес».

Говоря о финансовых показателях, глава компании остановился на последней отчетности, согласно которой совокупные активы превышают $420 млн, а клиентские - $1,3 млрд. Отчетность также показала прирост клиентской базы, которая превысила 121 тысячу человек.

Тимур Турлов также рассказал о том, как менялась структура портфеля Холдинга. За последнее время он стал более консервативным и ликвидным. Отдельное место в портфеле стали занимать государственные облигации и бумаги крупного корпоративного бизнеса. Компания на постоянной основе проводит ребалансировку портфеля для снижения рисков, а также для того, чтобы быть более привлекательной для инвесторов, включая институциональных. «Мы единственная брокерская компания, единственный инвестиционный банк из нашего региона, в которую могут на бирже инвестировать американские инвесторы. Мы компания, которая раскрывает всю информацию по международным стандартам, и чьи акции доступны для широкого круга западных инвесторов», - отметил Турлов.

В позиционировании на рынках всех стран присутствия большое значение имела сфокусированность компании на зарубежных фондовых площадках. Исторически экспертиза Freedom Finance была по рынку США, и на сегодня у компании лучшая в русскоязычном сегменте аналитическая команда именно на этом направлении.

В России темпы роста бизнеса впечатляют: компания входит в топ-9 брокеров по числу зарегистрированных клиентов, и на нее уже приходится 2/3 всей выручки Холдинга. В России Freedom Finance активно развивает банковское направление, которое основано на синергии инвестиционных и банковских услуг. Так, недавно ФФИН Банк запустил уникальную карту инвестора, которая позволяет напрямую использовать средства на брокерском счете.

Отдельное внимание Турлов уделил роли команды: «Мы очень горды, что такое большое количество профессионалов присоединяется к нашей команде и доверяет нам во всех регионах нашего присутствия. У каждой компании есть какие-то точки, после которых она начинает расти и развиваться гораздо быстрее. Для нас эта точка была несколько лет назад, когда к нам начали присоединяться действительно потрясающие специалисты — во многом потому, что мы делаем интересные истории. Работать у нас стало престижно и увлекательно. Профессионалы — одна из составных частей нашей капитализации и нашего бренда».

При этом глава компании не обошел стороной и вопрос конкурентности на рынке, пояснив, что у Freedom Finance достаточно преимуществ: «Мы уже сейчас стали замечать конкуренцию со стороны иностранных брокерских компаний. Я уверен, мы сможем построить бизнес, который сможет конкурировать в Европе и США. За все 11 лет, я убеждаюсь с каждый годом, что те вещи, которые мы создаем, могут быть конкурентами на рынках США. Мы производим очень крутые технологии, которых нет в США. У нас есть умы, способные делать продукты, которые способны удивлять даже весьма насыщенную западную финансовую культуру».

В завершении вечера глава Freedom Holding Corp. ответил на вопросы акционеров и журналистов, присутствовавших на встрече.

Источник: Freedom Holding Corp