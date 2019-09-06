Средние показатели базового и основного капитала у банков (без учета санируемых) были в целом стабильными в июле 2019-го ввиду невысокого роста кредитования, в то время как средний показатель общего капитала улучшился приблизительно на 40 б.п. ввиду капитализации прибыли — после аудита эта прибыль будет включена в базовый капитал. Об этом говорится в «Обзоре российских банков за семь месяцев 2019 года» от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.



Средний показатель базового капитала в банковском секторе составлял 10,3%, основного капитала — 11% и общего капитала — 13,9%, не включая банк плохих долгов под управлением ЦБ (основной капитал которого на конец июля был отрицательным на уровне 1,3 трлн рублей).

«На конец первого полугодия 2019 года восемь системно значимых банков имели консолидированные показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавок в 8% по базовому капиталу, 9,5% по основному капиталу и 11,5% по общему капиталу, которые будут действовать с конца первого квартала 2020 года. Двум банкам, ВТБ и Россельхозбанку, будет необходимо улучшить капитализацию, чтобы продолжать соблюдать нормативы. ВТБ имел консолидированные показатели общего капитала в 11,2% и основного капитала в 9,2% на конец первого полугодия 2019 года, что немногим ниже уровня, который будет применяться с первого квартала 2020 года, в то время как Россельхозбанк имеет показатель основного капитала в 9,4%, чуть ниже будущих требований», — отмечается в обзоре.

По мнению Fitch Ratings, банкам, не являющимся системно значимыми, необходимо обеспечить показатель базового капитала в 6,625%, основного капитала в 8,125% и общего капитала в 10,125% к концу III квартала 2019-го. Среди рассматриваемых в отчете банков, не являющихся системно значимыми, УБРиР, «Восточный» и МТС Банк имели достаточно низкие показатели капитала.

«Показатели капитала у МТС Банка были минимально выше требуемых уровней, но капитализация банка регулярно поддерживается взносами капитала от акционера (дополнительное увеличение акционерного капитала на сумму 3,5 миллиарда рублей и бессрочного субординированного долга на сумму 1,5 миллиарда рублей, которое уже было утверждено МТС, как ожидается, будет зарегистрировано ЦБ РФ к концу ноября 2019 года). «Восточный» нарушил минимальное требование по базовому капиталу в 5,125%, и ему было необходимо исправить ситуацию до конца августа, чтобы избежать списания бессрочного субординированного долга. Согласно публичным комментариям менеджмента, банк восстановил соблюдение норматива, но пока не ясно, как это было достигнуто», — пояснили аналитики.

Консолидированные показатели основного и базового капитала у УБРиР были на низком уровне в 2,7% на конец первого полугодия 2019 года, что существенно ниже нормативов без учета надбавок, отмечают в Fitch Ratings. По мнению экспертов, это было в значительной мере обусловлено финансовым оздоровлением приобретенного испытывавшего финансовые трудности ВУЗ-Банка. Несоблюдение минимальных требований на консолидированной основе было согласовано с ЦБ, в то время как показатели банка на неконсолидированной основе были выше минимальных требований, заключили в Fitch.

